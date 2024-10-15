بهدف «نادر» عابر للقارات.. منتخب مصر يتأهل لأمم أفريقيا 2025 عبر بوابة موريتانيا

تأهل منتخب «الفراعنة» لكرة القدم اليوم «الثلاثاء»، إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، والمقرر إقامتها فى المغرب، بعد فوزه على نظيره منتخب موريتانيا فى نواكشوط بهدف «نادر» للاعبه «البديل» إبراهيم عادل.

انتهى الشوط الأول من المباراة، التى أقيمت على ملعب «الشيخ ولد بيديا» بموريتانيا، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالتعادل السلبى بين المنتخبين.

الهدف جاء «عابرًا للقارات» من قبل نصف الملعب عن طريق إبراهيم عادل فى الدقيقة 85 من زمن المباراة، بتسديدة بعيدة المدى قبل منتصف الملعب فشل الحارس مامادو ديوب، الذى كان متقدمًا عن مرماه فى التصدى لها، لتسكن الشباك ليحسم الفوز والتأهل بشكل درامى رائع وقاتل لمنتخب «المرابطون» على أرضهم ووسط جماهيرهم.

وبذلك صعد منتخب «الفراعنة»، كمتصدر للمجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات تواليًا، فيما تراجعت موريتانيا بقيادة مدربها أمير عبدو للمركز الرابع بـ3 نقاط فقط، بفارق الأهداف عن كاب فيردى التي خسرت أمام بوتسوانا بنتيجة 1-0 فى الجولة ذاتها.