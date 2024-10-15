السودان يقترب من كأس أمم أفريقيا 2025.. بعد فوزه على غانا

بات المنتخب السودانى على أعتاب نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتى يحتضنها المغرب، إثر تغلبه على ضيفه الغانى 2-0 فى مدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات.

وجاء الشوط الأول سجال بين المنتخبين مع أفضلية سودانية، إلا أنه لم يتمكن أحد الفريقين من هز الشباك، ولكن أصحاب الضيافة كانت لهم الكلمة العليا فى الشوط الثانى، حيث افتتح احمد حميد الطاش التسجيل إثر انفراده ومراوغته الدفاع الذى كاد يبعد الكرة لكن مهاجم السويحلى أسكنها الشباك فى الدقيقة 62.

ولم يكد يستفيق منتخب «النجوم السوداء» من الصدمة حتى أضاف محمد عبد الرحمن «غربال» الهدف الثانى بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة إثر تمريرة طويلة من أحمد يوسف فى الدقيقة 65 من زمن المياراة.

وبهذه النتيجة، يرفع السودان رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثانى، أمام غانا الثالثة (نقطتين)، وتتصدر أنجولا، التى تلعب لاحقا ضد النيجر، الترتيب (9 نقاط) والنيجر رابعة بنقطة.