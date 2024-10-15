الـ«كاف» يحتفى برقم مصر القياسى فى تصفيات أمم إفريقيا

عزز المنتخب الوطنى المصرى رقمه القياسى كأكثر المنتخبات تأهلًا لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الوصول للنسخة المقبلة من البطولة فى المغرب 2025.

وتأهل المنتخب الوطنى بشكل رسمى، إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على موريتانيا بنتيجة 0-1 مساء اليوم «الثلاثاء»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

وتأهل المنتخب الوطنى إلى نهائيات أمم إفريقيا للمرة 27 فى تاريخه، ليعزز صدارته كأكثر المنتخبات مشاركة فى البطولة.

واحتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ«كاف»، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بتأهل منتخب «الفراعنة» لأمم إفريقيا.

كما تأهل منتخب مصر للنسخة الخامسة على التوالى بعدما شارك فى نهائيات 2017 و2019 و2021 و2023 منذ غيابه فى نسخة 2015.

ويحمل منتخب «الفراعنة» الرقم القياسى، كأكثر المنتخبات تتويجًا برصيد 7 ألقاب، آخرها عام 2010 بقيادة المدير الفنى القدير حسن شحاتة.