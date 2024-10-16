محافظ القليوبية يتفقد عدد من مشروعات مبادرة حياه كريمة بشبين القناطر

واصل أيمن عطية محافظ القليوبية، جهوده لمتابعة المشروع القومي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز شبين القناطر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وذلك من خلال تفقد سير العمل في عدد من مشروعات تطوير الوحدات الصحية ونقاط الإطفاء

بدأ المحافظ الجوله بمتابعه أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات وإدخالها الخدمه في اقرب وقت ممكن .

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الأعمال الانشائيه من المهندس علي الصياد مدير المشروع حيث يشمل المشروع ٣٨٠ سرير مكون من ( ٤٨ غسيل كلوي -٦ غرف عزل -٢٧عنايه مركزيه -٨عنايه أطفال -٦ عمليات -٢١حضانه -٢٣عيادات -٣٥غرف كشف -١٥ علاج طبيعي -١٧٣ سرير اقامه ) كما تقع المستشفي على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 3.2 مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير تنفذه شركه الشروق للمقاولات

وأكد المحافظ، خلال تفقد أن المستشفى صرح طبي ضخم تم إنشاؤه في وقت قياسي لخدمة جميع المراكز الطبية بمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام، موضحا أن المستشفى مكون من 4 مباني مختلفة، المبني الرئيس للمستشفى بالإضافة إلي مبني لتجميع البلازما ومدرسة للتمريض ومبني للغازات الطبية، ووصلت إجمالي نسبة تنفيذ الخرسانية ٩٠ ٪ وأضاف عطيه ، أنه تم الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفي ومكونات الشيلر والمحولات وجاري العمل بتأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق، بالإضافة إلي التشطيبات الداخلية وأعمال المحارة والسباكة في الأدوار التي تم الانتهاء من صبها حيث تم تكثيف العمل خلال الفترة الماضية وتشهد المستشفى تطورا ملحوظا في الإنشاءات،وفي مبني البلازما جاري أعمال التشطيبات النهائية والدهانات في الطابق الأول والثاني، بالإضافة إلي أعمال البلاط والسيراميك ووصلت تنفيذ المبني بالكامل إلي ٩٠ ٪ كما تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لمبني مدرسة التمريض، وجاري أعمال البناء في جميع الطوابق كم تم الانتهاء أيضا من إنشاء المباني الإدارية من غرف المحولات والمولدات وغرف الحراسة والأمن والأسوار

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالقلزم، المكونة من 3 طوابق على مساحة 1500 متر، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 70%، وسيتم الانتهاء منها خلال شهر. مشددا على ضرورة تكثيف العمالة والانتهاء منها.

وتابع الجولة بتفقد أعمال الوحدة الصحية بكفر الصهبي، التي بلغت نسبة تنفيذها 80% بتكلفة 50 مليون جنيه، ووجه بدفع الأعمال والانتهاء منها وفق الجدول الزمني، مشددًا على ضرورة تلافي أي ملاحظات يتم رصدها أولًا بأول.

وفي سياق متصل تفقد عطيه نقطة إطفاء طحوريا والتي تقع على مساحة 350 متر وتم الانتهاء منها بنسبة 60% ، حيث وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من الوحدة بالكامل خلال 15 يوم لتسليمها لمديرية أمن القليوبية لتشغيلها، مؤكدًا أن تطوير نقاط الإطفاء هو أمر ضروري لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

كما تفقد خلال جولته أعمال إنشاء موقف سيارات قرية طحوريا والذي يخضع أيضاً لأعمال تطوير وتجهيزات شاملة تهدف إلى تحسين خدمة المواطنين.

وأكد المحافظ أهمية تحسين خدمات المواقف، وذلك لتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين.

واختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد مركز شباب طحوريا حيث وجه بضرورة الانتهاء من توريد الارضيات والنجيل الصناعي لفرش مركز الشباب وتسليمة، وخلال الجولة، أكد المحافظ على أهمية دور مراكز الشباب في تنمية قدرات الشباب وتوفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة المختلفة. كما شدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح عمل المركز.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ والدكتورة سلوى ابو العينين رئيس مدينه شبين القناطر والمهندس خالد سعد من دار الهندسة والدكتور اسامه الشلقاني وكيل وزاره الصحه والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والدكتور وليد فرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبيه والمهندس خالد صلاح مدير جهاز تعمير القاهرة الكبري بالقاهرة