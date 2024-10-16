” القليوبية “: عقد لقاء تعريفي وترحيبي بالطلاب الوافدين في جامعة بنها الأهلية

تحت رعاية الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، تم تنظيم لقاء تعريفي وترحيبي للطلاب الوافدين، بحضور الدكتور كريم الدش، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية.

هدف اللقاء إلى الترحيب بالطلاب الوافدين في “بلدهم الثاني” مصر، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بحياتهم الأكاديمية والشخصية في الجامعة.

خلال اللقاء، تمت مناقشة التحديات والمعوقات التي قد تواجه الطلاب الوافدين، سواء على الصعيد الأكاديمي أو الشخصي. وأكد نائب رئيس الجامعة على الدور المهم الذي يلعبه الطلاب الوافدون في إثراء البيئة الأكاديمية والثقافية للجامعة. كما أبدوا استعدادهم الكامل للاستماع إلى مشاكلهم والعمل على إيجاد حلول بالتعاون مع مختلف إدارات الجامعة.

من جانبهم، قدم الطلاب الوافدون مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين تجربتهم الأكاديمية والمعيشية، مثل توفير جميع سبل الدعم وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وقد أعرب الطلاب عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه الجامعة.

واختتم اللقاء بكلمة من الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية، حيث أكد على التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية مميزة تلبي احتياجات جميع الطلاب، بما في ذلك الطلاب الوافدون. وأشار إلى أن الجامعة تدرك التحديات التي قد يواجهها الطلاب القادمون من دول مختلفة، وتعمل بشكل مستمر على تحسين الخدمات الأكاديمية والإدارية لتسهيل تجربتهم التعليمية. كما أكد أن أبواب الجامعة مفتوحة دائمًا لتلقي أي مقترحات أو شكاوى من شأنها تحسين تجربة الطلاب وتطوير العملية التعليمية وتشجيعهم في المشاركة بالانشطة الطلابية بالجامعة.