قداسة البابا: نقدم التعزية في ضحايا حادث “الجلالة” ونصلي لأجل المصابين

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التعزية في حادث أوتوبيس طلاب جامعة الجلالة، الذي وقع أمس الأول، ما أدى إلى وفاة ١٢ طالبًا وإصابة ٢٩ آخرين.

جاء ذلك قبل بدء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته الذي عقده مساء اليوم في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة شيراتون بالقاهرة.

وقال قداسة البابا في تعزيته: “باسم الكنيسة القبطية أود أن أقدم التعزية في ضحايا حادث أتوبيس جامعة الجلالة، حادث مؤسف، وربنا يعزي أسر أبنائنا وبناتنا المتوفين، ونصلي من أجل المصابين من الطلبة والطالبات ربنا يتمم شفاءهم، ونشكر الدولة على اهتمامها الكبير والشامل في احتواء هذا الحادث الأليم”.