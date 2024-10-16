نجاح عملية دقيقة لتغيير الصمام الأورطي لمريض باستخدام القسطرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن نجاح مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، في إجراء عملية دقيقة لعلاج ضيق الصمام الأورطي، باستخدام تقنية القسطرة (TAVI) لمريض يبلغ من العمر 75 عامًا.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى العاصمة الإدارية استقبلت المريض وهو يعاني من آلام حادة في الصدر، وضيق في التنفس، بالإضافة إلى نوبات إغماء متكررة.

وقد تم فحص الحالة من قبل استشاريي لجنة القلب، تحت إشراف الأستاذ الدكتور حازم خميس، رئيس قسم القلب والقسطرة، حيث تبين أن المريض يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي، وهو ما يتطلب تدخلاً طبياً فورياً لإجراء عملية تغيير الصمام بواسطة القسطرة (TAVI).

وفي خطوة سريعة للتدخل الطبي، تم إدخال المريض إلى وحدة قسطرة القلب في المستشفى، حيث أُجريت العملية بنجاح، وقد قاد العملية فريق طبي من الخبراء المتخصصين في أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية والتخدير، مما يعكس كفاءة وتطور الخدمات الطبية في مستشفى العاصمة الإدارية، إلى جانب الدعم الذي قدمته الفرق الطبية المعاونة لضمان نجاح هذا التدخل الجراحي المعقد.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) تُعد خيارًا آمنًا وفعالًا، خصوصًا للحالات التي يصعب فيها إجراء الجراحة التقليدية، وهو ما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى، كما أن وحدة القسطرة القلبية في مستشفى العاصمة الإدارية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وتعمل على تقديم جميع الخدمات العلاجية والطارئة على مدار الساعة، لتلبية احتياجات المرضى بأعلى معايير الجودة.