وزارة العمل: ندوة تثقيفية حول “ريادة الأعمال” على هامش البرنامج التدريبي لتأهيل الفتيات بالقليوبية

بدأت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، ندوة تثقيفية بعنوان :”ريادة الأعمال من أجل سواعد وطنية مدربة وفرص عمل لائقة”وذلك على هامش البرنامج التدريبي “التفصيل والحياكة” والذى يجرى تنفيذه لعدد 16 متدربة جاء ذلك بمركز التدريب المهني بالخانكة تحت إشراف إدارة التدريب المهني بالمديرية ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك الدورات تأتى في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضافت مدير المديرية ، أنه حاضر فى الندوة محمود جعفر مدير مركز التدريب المهني بالخانكة ، تحت الإشراف التنفيذي لمديرة المديرية ، وفوزي صابر وكيل المديرية ، و منوهة إلى أن تلك الندوة تأتى فى إطار إيمان المديرية وأجهزتها بضرورة الاستثمار في رأس المال البشرى وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية لرفع العبء عن كاهل المواطنين ، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع ، وتحسين جودة الحياة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل ..