وزارة العمل: ورشة عمل حول “مكافحة الحرائق والإسعافات الأولية في المنشآت الصناعية” بالمنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، ورشة عمل في مجال السلامة والصحة المهنية بعنوان ( مكافحة الحرائق والإسعافات الأولية في المولات التجارية والمنشآت الصناعية) ، ضمن فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بالتعاون مع مرفق الإسعاف بالمنوفية وبمشاركة إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، بحضور ممثلين عن المنشآت الصناعية وأصحاب المولات التجارية بنطاق المحافظة ، تناول خلالها باحثي إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية بالشرح عدة موضوعات منها : أهمية وأهداف السلامة والصحة المهنية ، وكيفية الحد من الحرائق بالمولات التجارية ،والمنشآت الصناعية ، وطرق مكافحتها ، ووضع خطط الطوارئ ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه ألقت خلال الفعاليات د/ ولاء عبد الرازق مديرة مرفق الإسعاف بالمنوفية كلمة أوضحت فيها محتويات عربة الإسعاف ، وكيفية الاتصال بها ، والخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف ، وقام هشام شرف مشرف قطاع هيئة الإسعاف بالمنوفية بشرح كيفية التعامل مع حالات النزيف ، والإغماء ، وحالات الاختناق ، والكسور فى المنشآت ، أثناء الحريق مع عرض حالات عملية ، بحضور الكيميائي محمد عبد الله مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية .