ندوة توعوية للعاملين في القطاع الخاص بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية بجنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بفندق ريتاك قني بمدينة دهب ، بمشاركة عدد 18 من العاملين بالفندق، حيث تضمنت الفعاليات تقديم محاضرات علمية وعملية حول أهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن خطط الطوارئ، ومخاطر الحريق ، وتأتي تلك الجهود فى إطار سعى المديرية إلى تكثيف أنشطتها رغبة منها في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشأة ذاتها بالإضافة إلى المترددين عليها، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضافت مدير المديرية ، أنه تأتى تلك الجهود أيضاً تحت رعاية اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ، و تعليماته بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية “بداية جديدة” لبناء الإنسان، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة، وحاضر في الندوة الكيميائي محمد ابراهيم مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة نويبع ..