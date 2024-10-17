وزير العمل: خطة لرفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ سلسلة من ندوات التوعية فى مجال “الإسعافات الأولية” داخل جميع مديريات العمل بمحافظات الجمهورية ، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالوزارة ، بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية ، وذلك فى إطار تفعيل دور الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية ، للقيام باختصاصاتها برصد الأزمات الكوارث المحتملة الحدوث فى مجالات عمل الوزارة المختلفة لمواجهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث وإيجاد السبل المؤدية إلى حلها ، وتجنب المحتمل منها لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل ..

وأوضحت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالوزارة ، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للإدارات المركزية والمديريات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، مع العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث ،وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر ،وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة ، وتأكيده على أهمية التوعية والإرشاد ، وتكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة ، التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة..