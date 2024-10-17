رقم مميز للمنتخب الجزائرى فى تصفيات كأس أمم إفريقيا

تأهل المنتخب الجزائرى الى نهائيات كأس أمم إفريقيا، بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالى فى العاصمة التوجولية لومى، لينضم إلى نظيره المغربى المتأهل تلقائيًا باعتباره مستضيف البطولة.

وانفرد منتخب الجزائر برقم مميز خلال مباريات التصفيات حتى الآن، حيث صنع لاعبوه 20 فرصة تهديفية خلال 4 مباريات، أكثر من أى منتخب آخر، ونجح مهاجموه فى تسجيل 11 هدفا مقابل تلقى هدف وحيد، فيما يعتبر مهاجم ستاد رين الفرنسى، أمين جويري هو هدافه الأول بواقع 3 أهداف، سجلها فى الجولات الثلاثة الأولى تواليًا.

كما يعد منتخب الجزائر واحدًا من المنتخبات الخمسة التى حققت العلامة الكاملة فى التصفيات من خلال الفوز فى أول 4 جولات، إلى جانب منتخبات مصر والمغرب وأنجولا والكونغو الديمقراطية.

فيما خطف الحارس ألكسيس قندوز الأنظار بتسجيله أعلى معدل تصديات فى التصفيات، رغم مشاركته فى مباراتين فقط، حيث وصل معدله إلى 6.5 تصديات فى المباراة، وبنسبة نجاح بلغت 93%.