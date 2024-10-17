رسميا.. الألمانى توخل مدربًا لمنتخب إنجلترا بدءًا من عام 2025

عيّن الألمانى توماس توخل مدربا للمنتخب الإنجليزى لكرة القدم، وصيف بطل كأس أوروبا، على أن يتسلم مهامه الفنية بدءًا من الاول من يناير 2025، وفقا لما أفاد الاتحاد المحلى للعبة أمس «الأربعاء».

وأعلن الاتحاد الإنجليزى فى بيان «أن الفائز بدورى أبطال أوروبا توماس توخل هو المدرب الجديد للمنتخب الأول لإنجلترا وسيعاونه المدرب الإنجليزى أنتونى بارى».

وأصبح توخل، والبالغ من العمر 51 عاما، الذى يحلّ بدلا من جاريث ساوثجيت الذى تولى منصبه من 2016 إلى 2024، ويعتبر توخل، هو ثالث مدرب أجنبى فى تاريخ «الأسود الثلاثة» بعد الراحل السويدى سفن-جوران إريكسن (2001-2006) والإيطالى فابيو كابيلو (2007-2012).

وبنى توخل سمعته كخبير خططى ذى تفكير هجومى فى الدورى الألمانى، بعد توليه المسؤولية خلفا ليورجن كلوب فى ماينتس بالعام 2009.

وعندما غادر كلوب بروسيا دورتموند فى نهاية موسم 2014-2015، حل توخل محله أيضا هناك، مما قاد الفريق إلى الفوز بكأس ألمانيا فى عام 2017.

وتعاقد توخل مع باريس سان جرمان فى العام التالى ليحل محل أوناى إيمرى وفاز بلقب الدورى الفرنسى مرتين متتاليتين، كما قاد توخل باريس سان جرمان لنهائى دوري أبطال أوروبا لأول مرة فى عام 2020، ولكنه خسر أمام بايرن، قبل مغادرته إلى تشلسى.