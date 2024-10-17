إي آند بيزنس توقع بروتوكولات تعاون و شراكة مع IBM وفيزيتا وأمنلي و UNLOCK لتقديم حلول تكنولوجية متكاملة لقطاع الأعمال على هامش معرض جيتكس دبي 2024

أعلنت شركة إي آند بيزنس، التابعة لشركة إي آند مصر الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع بروتوكولات تعاون مع شركة IBM وكل من شركات فيزيتا وأمنلي و UNLOCK لتقديم باقة شاملة من الحلول التكنولوجية المبتكرة لقطاعات الأعمال. ياتى ذلك يالتزامن مع اطلاق المنصة الالكترونية ل e& business و كذلك اطلاق النسخة التجريبية لتطبيقها الجديد “انستابيزنس Instabusiness”. و قد تم توقيع هذه الشراكات على هامش معرض جيتكس دبي ، وتستهدف تعزيز خدمات الشركة في مجالات الرعاية الصحية والتأمين والأتمتة.

تسعى إي آند بيزنس من خلال هذا التعاون إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تشمل اللوجستيات، الشحن، التوظيف، والتمويل وغيرها من الخدمات، ما يتيح لعملائها تلبية احتياجاتهم من خلال منصة موحدة وبأسعار تنافسية. يعزز هذا النموذج الجديد من التعاون مكانة الشركة في السوق، ويزيد من قاعدة عملائها بفضل الحلول المتكاملة التي تسهل على الشركات إجراء تعاملاتها اليومية، بما يمهد الطريق لتسريع التحول الرقمي في مصر.

وبحسب بروتوكول التعاون مع شركة IBM، ستتمكن إي آند بيزنس من الاستفادة من تقنيات متقدمة مثل API Gateway وBPM وWebMethods، لتحويل خدماتها إلى حلول رقمية مؤتمتة. كما ستسمح منصة WebMethods بدمج خدمات الرسائل القصيرة (SMS) مع شركاء خارجيين، مما يفتح آفاقًا جديدة للإيرادات ويعزز القيمة المقدمة للعملاء من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية (Hybrid Cloud).

● شريف الخولي: ملتزمون بمواصلة تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة التي تساهم في دعم رحلة التحول الرقمي للشركات في مصر

وفي إطار خدمات دعم نظم الاعمال، و من خلال التعاون مع شركة فيزيتا، سيتمكن عملاء إي آند بيزنس من الاستفادة من خصومات على العضويات الفردية والعائلية السنوية الخاصة من خدمات التغطية الطبية الشاملة التي تقدمها فيزيتا عبر كارت رقمي يوفر تخفيضات على خدمات الرعاية الصحية ضمن شبكة واسعة من مقدمي الخدمة وبأسعار مناسبة. وفيما يتعلق بشراكة إي آند بيزنس مع أمنلي، وهي وسيط تأمين طبي إلكتروني، فإن عملاء الشركة سيحصلون على تجربة تأمين شاملة تشمل التأمين الطبي المحلي والدولي، فضلاً عن حلول تأمينية مخصصة للسيارات والمنازل والشركات. كما ستقدم أمنلي خصومات حصرية على رسوم خدمات التأمين، بالإضافة إلى إدارة كافة المطالبات نيابة عن العملاء، مما يوفر تجربة تأمين سهلة وسريعة. واخيرا تنص الشراكة مع شركة UNLOCK المتخصصة في حلول السوق الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على تطوير حلول مصممة خصيصاً لتحديث وتبسيط العمليات التجارية بين الشركات B2B

و قد عبر المهندس شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال لشركة إي آند مصر، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع الشركات الثلاثة. وقال: “هذا التعاون يعزز من قدرتنا على تقديم حلول شاملة ومتكاملة توفر لعملائنا كل ما يحتاجونه تحت مظلة واحدة وبأعلى مستويات الكفاءة والجودة”. وأضاف: “نلتزم بمواصلة تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة عبر الشراكات المختلفة، بما يساهم في دعم رحلة التحول الرقمي للشركات في مصر وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لعملائنا.”