حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمى للصحة يكشف حجم معاناته بالمواطن المصري

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تضمنت عدة رسائل موجهة للداخل والخارج، حيث كشفت حجم إحساس الرئيس السيسي بمعاناة المصريين من خلال توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولى لوقف أي إجراءان تؤدى لمعاناة المصريين وعدم الضغط على الناس، وهو ما يؤكد أننا أمام رئيس جمهورية قريب من الشعب المصري ويشعر بهم ويسعى لتخفيف كافة الأعباء عنهم.

وقال: إن الرئيس السيسي وضع أمام العالم أبرز التحديات والمخاطر التى تمر بها المنطقة العربية بشكل كامل، ومخاطر ما تشهده المنطقة من صراعات ستؤثر على العالم بالسلب، موضحا أن الرئيس السيسي كشف للحاضرين بالمؤتمر العالمى للصحة والسكان حجم الإنجازات التى حققتها مصر في ملف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن الرئيس السيسي كشف حجم ما حققته مصر من نجاحات اقتصادية أدت إلى خفض نسبة البطالة لـ6.5% بجانب نجاح مصر في مواجهة النمو السكانى بشكل جيد من خلال الاستراتيجية الشاملة التى انتهجتها الدولة المصرية وشاركت فيها كل مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية التى تعد أحد أبرز المخاطر التى تواجه مشروعات التنمية التى تدشنها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأوضح “الزهار” أن الرئيس السيسي حرص على توجيه عدد من الرسائل الهامة على رأسها العمل على برنامج إصلاح اقتصادى فى ظروف إقليمية ودولية صعبة وهو ما يكشف حجم إصرار الدولة المصرية على تخطى الصعاب من أجل تحقيق برنامج التنمية الشاملة، خاصة أن الدولة المصرية وضعت التحديات منذ 2011 وعملت على تحقيق كافة أهدافها، بجانب الخطوات التى اتخذتها مصر فى برنامج معالجة ضخم، ونجاحها في القضاء على فيروس سي الذي أصبح تاريخ نتيجة تحرك الدولة بشكل فعال، خاصة أن الدولة المصرية دائما تتعامل مع الأزمات باعتبارها فرص حقيقية للنجاح.