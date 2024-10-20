بيان برلماني عاجل بشأن حادث أتوبيس طلاب جامعة الجلالة

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمى وذلك بشأن الحادث الذى تعرض له طلاب جامعة الجلالة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للبيان العاجل: تظل فاجعة الموت هي الفاجعة العظمى ولكن ما أقسى الشعور ما أشد الفاجعة عندما تكون الفاجعة في شبابنا.. لقد آلم الشعب المصري الحادث المأساوى الذى تعرض له طلاب وطالبات جامعة الجلالة الذين تعرض الأتوبيس الذى ينقلهم لحادث انقلاب على الطريق فى منطقة تشهد باستمرار حوادث كثيرة وقد أدى ذلك إلى وفاة عدد من أبنائنا ندعو الله أن تتنزل عليهم سحائب الرحمات والمغفرة ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان وإصابة أخرين ندعو الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وتابع البيان: هذا الحادث الآليم لطلاب في مقتبل العمر يقتضى من جميع الجهات المعنية وقفة حاسمة لمعاقبة المتسبب فى هذا الحادث الذى أثار الحزن الشديد فى نفوس الشعب المصري وأثار أيضاً التساؤلات عن المتسبب الحقيقي في هذا الحادث وهل هناك تقصير فى تلبية اشتراطات السلامة والأمان للحفاظ علي أرواح الطلاب الذين جاءوا لتلقي العلم لا لتلقى الموت.

وطالبت النائبة كافة الجهات المعنية بسرعة محاسبة ومعاقبة المتسبب في هذا الحادث علي هذة الجريمة في حق أبنائنا وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع مثل هذة الجرائم وضمان الحياة الأمنة لكل مواطن والتحقق من وجود اشتراطات السلامة والأمان فى كافة المؤسسات والمرافق ووسائل النقل للحفاظ علي أرواح المواطنين عموماً.