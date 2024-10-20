الشئون العربية بالبرلمان تناقش آخر التطورات على الساحة اللبنانية والإعتداءات الإسرئيلية

عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري اجتماعًا اليوم الأحد، لمناقشة آخر التطورات على الساحة اللبنانية والإعتداءات الإسرئيلية.

وأدانت اللجنة، خلال اجتماعها، التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الإسرائيلي في لبنان الذي ينذر بعواقب وخيمة واتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط كما تعرب عن تضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

كما ثمنت اللجنة دور القيادة السياسية المصرية ودعمها للبنان الشقيق في الحفاظ علي أرضه ومؤسساته الدستورية، وتشيد بمطالبته بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار واحتواء التصعيد الأقليمي.

وأشادت اللجنة بدور القيادة السياسية في مساندة لبنان بإرسال مساعدات عاجله لإغاثة أكثر من مليون و200 ألف نازح لبناني من قرى الجنوب جراء القصف الإسرائيلي علي لبنان.

كما شددت اللجنة علي ضرورة الإلتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 لسنة 2006 بخصوص لبنان بكافة عناصره دون انتقائيه.

وطالبت لجنة الشئون العربية كافة السياسين اللبنانيين بضرورة تنفيذ إتفاق الطائف حتي تستكمل لبنان مؤسساتها الدستورية.

كما أكدت اللجنة على ضرروة وقف إطلاق النار في غزه مؤكدة أن الهدوء لن يعود للمنظقه إلا بوقف القتال وإقامة الدوله الفلسطينية علي حدود الرابع من يونيو 1967، وتؤكد اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم لمواكبة الأحداث الجارية بلبنان الشقيق أول بأول، وكذا جميع الاحداث المستجدة علي الساحة العربية.