وزارة العمل: افتتاح دورة تدريبية جديدة للشباب فى اللغة الانجليزية بالوحدة المتنقلة بجنوب سيناء

افتتحت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، فعاليات البرنامج التدريبي المجاني للشباب على “اللغة الإنجليزية” ، وذلك لعدد 10 متدربين، وفق نظام الساعات المعتمدة بواقع 100 ساعة تدريبية، وذلك بوحدة التدريبية المتنقلة بطور سيناء، فى ضوء خطة التدريب المهنى للمديرية والتى تهدف إلى تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، و لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، في تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، والسيد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لمديرية العمل بالمحافظة ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لسرعه تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضافت مدير المديرية ، أنه افتتح الفعاليات أحمد مصطفى وكيل مديرية العمل بتكليف من مدير المديرية ، و منوهة إلى أنه من مميزات التدريب : يتم وفق أحدث المناهج التدريبية ، كما يتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية مجاناً ، حصول المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم لسوق العمل ، ويمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بإدارة التدريب المهني بالمديرية أو بمكاتب العمل المتواجدة بدائرتها الوحدات المتنقلة ، بمتابعة من المهندسة آمال زكي مدير إدارة التدريب بالمديرية ..