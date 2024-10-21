وزير  الشباب: الرياضة أحد أهم أدوات التنمية المستدامة وتساهم في تعزيز الصحة العامة  قال وزير الشباب والرياضة: «لدينا جميعًا إيمان

قال وزير الشباب والرياضة: «لدينا جميعًا إيمان بأن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي ركيزة أساسية في بناء الإنسان المتكامل جسداً وعقلاً وروحاً، حيث تساهم في تنمية القيم الأخلاقية، وتعزيز روح الفريق، وتنمية المهارات الحياتية الأساسية».

أكد وزير الرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت الرياضة في مكانه عالمية، لافتاً إلى أن الرياضة تمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، وأنها تساهم في الدخل القومي في العديد من الدول.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الرياضة والتنمية البشرية: خلق أبطال الرياضة.. مستقبل مصر” شهدها الدكتور خالد عبدالغفار، وحاضرها بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024، والذي يُعقد تحت شعار التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام”

وتابع الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة هي أحد أهم أدوات التنمية المستدامة، فهي تساهم في تعزيز الصحة العامة، وتقليل معدلات الأمراض المزمنة، وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى العمل على أن تصبح مصر قوة رياضية إقليمية وعالمية، وأن تحقق الريادة في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك من خلال الاستثمار في الرياضة والرياضيين.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن القيادة السياسية دعمت الرياضة نظراً لبعدها القومي في التنمية الشاملة، وذلك من خلال حرصها على تطوير وإنشاء عددًا من المنشآت الرياضية والشبابية المؤهلة لاستقبال المسابقات العالمية وتأهيل الأبطال للمنافسات الدولية على المستوى الافريقي والعالمي والأولمبياد، بجانب الاستثمار في مشروعات الجانب الإجتماعي والأنشطة الخدمية لكل الطبقات في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

ولفت “صبحي” إلى أهمية الاستثمار في الرياضة ودوره في تنمية الشباب وبناء مستقبل أفضل للوطن، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم المواهب الشابة، مشيرًا إلى أهمية الإستثمار في الرياضة كأحد روافد التنمية المستدامة في مصر، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاع الرياضي، وتعزيز دور الرياضة في بناء الشخصية المصرية.