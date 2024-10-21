الدكتور خالد عبدالغفار: تحسن صحة الأفراد يساهم في بتقليل معدلات الأمراض الشائعة وتخفيض حجم إنفاق الحكومات على علاج المصابين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الرياضة إحدى المحاور الأساسية لتحقيق أهداف التنمية البشرية، ولابد من الاستثمار بها وتوفيرها وإتاحتها وتشجيع جميع أفراد المجتمع بكافة مراحله العمرية لممارستها كأحد الأنشطة اليومية، بهدف تنشيط الصحة العقلية والتطور الإدراكي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الرياضة والتنمية البشرية: خلق أبطال الرياضة.. مستقبل مصر” شهدها الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024، والذي يُعقد تحت شعار التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام”

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن هذه الجلسة لها أهمية كبيرة، حيث تضم عددًا من الرموز والكوادر الرياضية البارزة للتعرف على قصص النجاح والإنجاز الرياضي، وتأثيره الإيجابي على حياتهم، والخروج برؤى ودروسٍ مستفادة لتشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة بصورة متنظمة، نظرًا لأهميتها في خلق دوافع حياتية إيجابية والاندماج المجتمعي، مؤكدًا أنها أهم طرق التنمية البشرية.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين باعتبار (الصحة والرياضة) محوريين رئيسيين ضمن محاور التنمية الشاملة، مؤكدا أن الرياضة لها دور كبير وفعال في تحسين صحة الأفراد، مشيرَا إلى أنه كلما تحسنت صحة الأفراد، تحسن معها أداء الأفراد، وقلت نسبة ومعدلات الأمراض الشائعة بينهم، الأمر الذي يقلل حجم إنفاق الحكومات على علاج المرضى، إلى جانب ارتفاع إنتاجية الفرد نفسه في عمله، مؤكدًا أهمية نشر التوعية بين الأسر المصرية بأهمية الرياضة وأنواعها واشكالها المختلفة والمتاح ممارسته المناسبة لكل مرحلة عمرية، والاستثمار في المواهب الرياضية.