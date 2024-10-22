وزارة العمل: مفاوضات وتسوية ودية ناجحة لاسترداد حقوق عمال بشركة بالإسماعيلية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن نجاح عمليات مفاوضة وتسوية ودية بين مسئولي شركة دراجون للمفروشات ، و17 من العاملين الذين تم فصلهم من الشركة ، عقدت جلسة التسوية بمكتب علاقات الأحياء التابع لمديرية العمل، وتمكنت إدارة علاقات العمل وإدارة المفاوضة الجماعية من تسوية النزاع والوصول لنتائج تُرضي جميع الأطراف ، ومن أهمها : حصول العمال على جميع مستحقاتهم المالية لدى الشركة ، كما تنازل العمال عن شكوى الفصل الجماعي ، دون اللجوء للقضاء ، واسترداد حقوق العمال ، وذلك بعد تقدم العاملين بشكوى رسمية لمكتب علاقات العمل التابع للمديرية ، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأكد حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف مدير المديرية أنه جرت عمليات التفاوض بحضور جيهان رمزى مدير إدارة علاقات العمل ، وسالي مصطفى مدير إدارة المفاوضة الجماعية ، كما قدم العمال الشكر والتقدير لفريق العمل على جهودهم المبذولة في إنجاح هذه التسوية ، كما أكد مدير المديرية على استمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بدورها المنوط بها فى التواجد المستمر بين العاملين وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية بشكل متوازن لإيجاد مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار .