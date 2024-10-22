وزارة العمل: ندوة تثقيفية حول “مكافحة الإتجار بالبشر” وثقافة العمل الحر والإرشاد المهني بأسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، ندوة تثقيفية تحت عنوان ” مكافحة الإتجار بالبشر، وثقافة العمل الحر، والإرشاد المهني، وحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء قانون العمل “، وذلك من خلال مكتب تفتيش وعلاقات عمل منفلوط التابع لمديرية العمل ، بمقر”شركتي طموح ورؤية” بمركز منفلوط ، حضرها 20 من العاملين بالشركة ، حيث تهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي وتسليط الضوء على خطورة جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها المختلفة، وكيفية التعرف على علاماتها وأساليب الوقاية منها، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الجريمة الشائعة، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من الاستغلال لجميع العمال، لا سيما الفئات المستضعفة ، كما شملت الندوة الحديث عن ثقافة العمل الحر، فضلاً عن صقل وتنمية مهارات وقدرات الشباب المهنية، والتوعية بأهمية تنمية الشباب لقدراتهم ومهاراتهم كي تتواكب مع متطلبات سوق العمل المتسارعة، فضلاً عن التطرق إلى حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003، وكذلك الضوابط والمحاذير التي نص عليها القانون، وذلك في إطار حرص المديرية وأجهزتها على عقد العديد من الندوات التثقيفية من أجل تغيير الفكر السائد عن التعليم الفني، وكذلك الإرشاد المهني للشباب، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتنمية الجوانب المعرفية والمهنية لدى العاملين بتلك المنشآت كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري..

وأفاد علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون الوثيق مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة ، وأضاف مدير المديرية ، أن الندوة التثقيفية تناولت أهمية حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن تغيير الفكر الشائع عن التعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية، والتنويه إلى أن التعليم الفني أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول، حيث أنه يساهم في تأهيل كوادر مهنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل بشكل فعّال، وفي ظل التطورات التكنولوجية والصناعية المتسارعة، كما أصبح التعليم الفني خياراً استراتيجياً للشباب الباحثين عن فرص مهنية متميزة ومستقبل واعد ، وحاضر في تلك الندوة مصطفى عبد المعطي مدير مكتب عمل منفلوط، وعلي محمود راتب مدير مكتب علاقات عمل منفلوط، وعلى صبره المفتش بمكتب تفتيش منفلوط ..