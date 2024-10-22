وزارة العمل: ندوة توعوية تحت شعار “سلامتك تهمنا” بالتنسيق مع شركة مياة الشرب بكفر الشيخ

نظمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ ، فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بعمل ندوة للتوعية وتدريب عملي حول الوقاية من الحريق وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالحامول ، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية بالتعاون مع مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة، بمشاركة 15 من العاملين ، وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق ، يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح الدكتور حسن هيكل مدير مديرية العمل بكفر الشيخ ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه تأتي هذه الفعاليات في إطار خطة مديرية العمل في تنفيذ عدد من المبادرات والندوات والدورات التدريبية والحملات التوعوية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية” في ضوء رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.