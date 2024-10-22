وزير العمل يستقبل مُمثلين عن شركات صينية في مصر للبدء في توثيق أوضاع عمالها بشكل رسمي

استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفدًا من ممثلي مجموعة شركات صينية تعمل داخل مصر،لبحث تسهيل إجراءات توثيق تسجيل وتقنين أوضاع العمالة الصينية في تلك الشركات.

وجه الوزير الإدارة العامة لتراخيص عمل الإجانب بإستقبال مُمثلي هذه الشركات،من يوم غدِ الأربعاء ،للبدء في تنظيم توثيق أوضاع عمالها.

وأكد الوزير جبران حرص “الوزارة” على تقنين العمالة الأجنبية في مصر ،وتوثيق أوضاعها بشكل رسمي..