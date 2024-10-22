” السكة الحديد “: بدء العمل بالتوقيت الشتوى اعتبارًا من الخميس 31 أكتوبر

تعلن “الهيئة القومية لسكك حديد مصر” عن بدء العمل بالتوقيت الشتوى اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2024 وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة عندما تصل الساعة 24:00 لتصبح الساعة 23:00 ( 11 مساءًا ) على أن يتم إعتبار القطارات التى تقوم من محطة قيامها فى الفترة من الساعة 23:00 إلى الساعة 23:59 قطارات قيام مبكرة وفقًا للتوقيت الصيفى والقطارات التى تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها وتعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول الإنتهائية .