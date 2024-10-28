تعرف على موقف رامى ربيعة من المشاركة مع الأهلى أمام العين الإماراتى

يحسم الجهاز الفنى لفريق النادى الأهلى موقف مدافع الفريق رامى ربيعة، من اللحاق بمباراة العين الإماراتى غدًا «الثلاثاء»، فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، أو يتم استبعاده من الحسابات الفنية، لاسيما بعد تعرضه للإصابة بشد فى عضلة السمانة خلال مشاركته فى مباراة السوبر المصرى الأخيرة أمام الزمالك وتغييره قبل نهاية المباراة.

وفى حال تأكد غياب رامى ربيعة عن مباراة العين الإماراتى غدًا، سيكون يوسف أيمن هو الأقرب للمشاركة أساسياً بجوار ياسر إبراهيم، حيث سبق وشارك اللاعب صاحب الجنسية القطرية بديلا فى مباراة السوبر المصرى ولعب بجوار ياسر إبراهيم.

وتضم قائمة الأهلى التى ستواجه العين الإماراتى 25 لاعبًا هم: محمد الشناوى، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف دارى، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعى، محمد مجدى أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسى تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو على.