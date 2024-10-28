بـ«الصفقة المجانية».. الزمالك يُحصّن جوميز ضد إغراءات الرحيل!

حسم مسئولو نادى الزمالك الجدل الذى أُثير خلال الأيام الماضية، بشأن مستقبل المدير الفنى للفريق، البرتغالى جوزيه جوميز، بعدما خرجت أنباء بشأن إمكانية رحيل المدرب بعد خسارة بطولة السوبر المصرى أمام الأهلى بركلات الترجيح.

يأتى ذلك بعد تلقى جوميز عرضًا مُغريًا من الدورى السعودى، وأكدت إدارة النادى ثقتها فى المدير الفنى والإبقاء عليه، نظرًا لقناعة الجميع فى الزمالك بقدراته الفنية وامتلاكه مواصفات تدريبية عالية.

وقال مصدر في القلعة البيضاء، إن الحديث عن رحيل جوميز مُضحك ولا وجود له على أرض الواقع، فالنادى يرغب فى بقاء المدرب، وهى نفس رغبة المدير الفنى التى أكدها للإدارة ولوكيل أعماله، رافضًا كل العروض التى وصلته طوال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة لا يتعامل مع جوميز بالقطعة، ويرى أنه مدرب كبير وصاحب خبرات كثيرة يحتاجها الزمالك فى هذه الفترة لذا لا يمكن التفريط فيه بسهولة، وطلب جوميز من مجلس الزمالك التعاقد مع لاعب حر، كما جدد طلب التعاقد مع أوفى إيجاريا الذى سبق وخضع للاختبار في النادي لكنه لم يستكمل الفترة المُحددة للاختبار.