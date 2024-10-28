جوميز للاعبى الزمالك: التركيز على الفوز فى المباريات شعار المرحلة القادمة

عقد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم «الاثنين»، على ملعب النادى، استعدادًا لمباراة البنك الأهلى المقبلة فى بداية مشوار الفريق بمسابقة الدورى الممتاز.

وحرص المدير الفنى للفريق الأبيض، على مطالبة اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة، وشدد على غلق صفحة بطولة السوبر المحلى.

وأكد جوميز أن روح الانتصار يجب أن تكون موجودة فى مباريات الفريق المقبلة من أجل الفوز فى كافة المباريات التي سيخوضها الفريق فى الدورى وبطولة كأس الكونفيدرالية.

وشدد المدير الفني على أن اللاعبين مطالبون بالقتال فى المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز، خاصة أن مباريات الدورى تتطلب تجميع أكبر عدد من النقاط فى ظل المنافسة القوية والنظام الجديد للمسابقة.

واختتم جوميز حديثه بالتأكيد على ثقته فى قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة، والمنافسة على كافة البطولات التى يشارك فيها الفريق.