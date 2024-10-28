محمد عبد الشافى يواصل التأهيل فى تدريبات الزمالك

أدى الظهير الأيسر للفريق الأبيض محمد عبد الشافى، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم، وخاض اللاعب التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بعدما سبق وخضع اللاعب لجراحة الرباط الصليبى من قبل.

وقيّد مسئولو نادى الزمالك محمد عبد الشافى فى قائمة الفريق المحلية بشكل رسمى قبل غلق باب القيد الصيفى، وذلك بعد رفع اسم اللاعب بسبب إصابته بالرباط الصليبى.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم «الاثنين» على ملعب النادى، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلى، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز.