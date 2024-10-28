عمرو السولية.. ورقة كولر الرابحة فى وسط ملعب الأهلى أمام العين الإماراتي

استقر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، على الاستعانة بجهود عمرو السولية قائد خط وسط الفريق فى مباراة العين الإماراتى القادمة.

ويرغب كولر فى الدفع بعمرو السولية بديلًا فى الشوط الثانى من المباراة، وذلك للاستفادة من خبراته الكبيرة مثلما حدث فى نهائى السوبر المصرى أمام الزمالك، حيث شارك اللاعب فى الشوط الثانى، وتمكن من السيطرة على خط وسط الفارس الأبيض، بل ومنعه من الوصول لشباك الحارس محمد الشناوى.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلى والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: «كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ»، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدى.

وفى كأس التحدى، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.