اليوم.. فى «المران السرى» كولر يخصص جانبًا للتدريب على ركلات الترجيح

أنهى المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، منذ قليل، مرانه الصباحى السرى الذى أقيم باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة العين الإماراتى.

وحرص كولر على وضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة العين فى المران الصباحى، قبل حضور وسائل الإعلام لجانب من المران المسائى المقرر له السادسة مساءًا.

كما خصص السويسري مارسيل كولر، جانبًا من مران اليوم «الاثنين» لتدريب لاعبيه على ركلات الترجيح، تحسبًا للجوء إليها فى مباراة العين الإماراتى.

ويختتم فريق النادى الأهلى استعداداته فى السادسة مساء اليوم «الإثنين»، لمواجهة العين الإماراتى غداً «الثلاثاء»، فى كأس إنتركونتيننتال للأندية، وهى المباراة الصعبة التى يعول عليها الفريق الأحمر من أجل حسمها والصعود إلى نصف النهائى وملاقاة الفائز من بطل أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية فى نصف نهائى البطولة.

وأبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا» ناديى الأهلي والعين الإماراتى بلعب وقت إضافى لمدة 30 دقيقة على شوطين، حال انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل فى استاد القاهرة بكأس العالم للأندية إنتركونتيننتال، على أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز حال انتهاء الوقت الإضافى أيضًا بالتعادل.

واستعد فريق النادى الأهلى جيدًا لمباراة العين، وذلك بدراسة فيديوهات الفريق فى مبارياته الأخيرة، خاصة مباراته أمام الهلال السعودى فى دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباراته الأخيرة أمام دبا الحصن فى الدورى الإماراتى، للوقوف على طريقة وأسلوب لعب الفريق الإماراتى.