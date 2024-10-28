وفد النادى الأهلى يستقبل بعثة العين الإماراتى بمطار القاهرة

حرص وفد من أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، ضم محمد سراج الدين، ومحمد الجارحى، وحسام غالى، والمدير التنفيذي للنادى الدكتور سعد شلبى، على استقبال بعثة نادى العين الإماراتى الشقيق عند الوصول بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء غدٍ «الثلاثاء»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى كأس «إنتركونتيننتال» للأندية 2024.

وقد تأهل فريق نادى العين الإماراتى لمواجهة نظيره فريق النادى الأهلى، فى كأس «إنتركونتيننتال» للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه فى ملعب هزاع بن زايد (6-2) على فريق نادى أوكلاند سيتى النيوزيلندى ضمن الدور التمهيدى.