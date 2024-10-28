مارسيل كولر يختار 23 لاعبًا فى قائمة الأهلى لمواجهة العين الإماراتى

اختار المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، 23 لاعبًا لمواجهة العين الاماراتى غداً «الثلاثاء»، فى كأس «إنتركونتيننتال» للأندية 2024.

وضمت القائمة كلا من:

حراس المرمى: محمد الشناوى، مصطفى شوبير، حمزة علاء – الدفاع: عمر كمال، أشرف دارى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، يحيى عطية الله، كريم الدبيس – الوسط: أكرم توفيق، أحمد نبيل «كوكا» مروان عطية، عمرو السولية، أفشة، إمام عاشور، عمر الساعى، كريم وليد – الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، بيرسى تاو، طاهر محمد، وسام أبو على، كهربا.

وشهدت القائمة تواجد محمود عبد المنعم «كهربا» بعد عودته للتدريبات عقب أزمته الأخيرة فى السوبر المصرى، كما شهدت تواجد المغربى أشرف دارى بعد تعافيه من الإصابة.