كولر يستبعد 9 لاعبين من مواجهة العين الإماراتى

استبعد المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، 9 لاعبين من مواجهة العين الإماراتى غدًا «الثلاثاء»، فى كأس «إنتركونتيننتال» للأندية 2024، وهم: «كريم فؤاد، ومحمد هانى، وخالد عبد الفتاح، ويوسف أيمن، وعلى معلول، للإصابة، فيما يأتى غياب الرباعى الشاب مصطفى أبو الخير، سمير محمد، مصطفى مخلوف، محمد عبد الله، لأسباب فنية.

ويستضيف الأهلى شقيقه العين الإماراتى فى الثامنة مساء غدٍ «الثلاثاء»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، في كأس «إنتركونتيننتال» للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلى فى كأس «إنتركونتيننتال» للأندية 2024، بعد أن تغلب على أرضه فى ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتى النيوزيلندى، ضمن الدور التمهيدى.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدى.

وفى كأس التحدى، يواجه الفائز بين الأهلى والعين الفائز فى ديربى الأمريكيتين، فى دور يعادل ما قبل نهائى كأس «إنتركونتيننتال» للأندية 2024.