الأهلى بالزى التقليدى أمام العين وبطل الإمارات بالطاقم الأسود

عقد الاجتماع الفنى لمباراة فريقى الأهلى والعين الإماراتى، باستاد القاهرة لوضع الترتيبات الخاصة بالمباراة التى من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غدٍ «الثلاثاء»، فى بطولة كأس الـ«انتركونتيننتال».

حضر الاجتماع مدير المدير الإدارى سمير عدلى، والمنسق الأمنى العميد علاء صلاح الدين، والقائم بأعمال مدير أمن النادى العميد محمد مسعد، ومنسق اللجنة المنظمة حنان الزينى، ومدير العلاقات الدولية الدكتور عمرو محب، ومسئول التسويق أحمد الطوخى، وطبيب الفريق الدكتور أحمد جاب الله، وإداريو الفريق وائل محمد وأحمد فوزى ومحمد أسامة، إلى جانب ممثلى نادى العين الإماراتى الشقيق.

كما حضر مراقب المباراة من الاتحاد الدولى ومندوبو استاد القاهرة واتحاد الكرة ولجنة المنشطات ومسئولو تقنية كرة القدم، وممثلو حقوق البث والنقل التليفزيونى.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة كافة الترتيبات اللازمة للمباراة، وموعد وصول الفريقين وطاقم الحكام لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدى فريق النادى الأهلى زيه التقليدى، والمكون من: القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، وأن يرتدي حارس المرمى طاقما من اللون البنفسجى، فيما يرتدى فريق العين طاقما من اللون الأسود بالكامل، ويرتدى حارس مرماه طاقما من اللون اللبنى.