مرموش يتألق من جديد.. أحرز هدفًا حاسمًا وتأهل إلى دور الـ16 فى كأس ألمانيا

واصل النجم المصرى عمر مرموش تألقه، وقاد فريقه أينتراخت فرانكفورت للتأهل لدور الـ16 في كأس ألمانيا أمس «الأربعاء».

وبلغ أينتراخت فرانكفورت حامل اللقب 5 مرات، دور الـ16 من كأس ألمانيا، بفوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ 2-1، متخطيًا النقص العددى فى صفوفه منذ الدقيقة 15.

ولعب فرانكفورت الذى يعود لقبه الأخير إلى عام 2018، بعشرة لاعبين لأكثر من 75 دقيقة، بعد الطرد المباشر الذى تلقاه المدافع البلجيكى أرتور تيات فى الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، لكنه نجح فى افتتاح التسجيل عبر الفرنسى الشاب أوجو إيكيتيكى فى الدقيقة «45+2».

ثم عادل اليابانى كو إيتاكورا النتيجة لمونشنجلادباخ، إلا أن النجم البديل المصرى عمر مرموش منح التقدم لفرانكفورت فى الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وهذا الهدف الحادى عشر لمرموش فى مختلف المسابقات هذا الموسم، من بينها 9 فى الدورى حيث يتشارك صدارة الهدافين مع الإنجليزى هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ.

وهو الفوز الثاني لفرانكفورت فى آخر 3 مباريات مقابل تعادل، فى حين تلقى مونشنجلادباخ خسارته الأولى بعد فوز وتعادل، فيما ودّع هامبورج الذى يلعب حاليًا فى الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام فرايبورج 2-1.

سجل لفرايبورج لاعبه ماتياس جينتر فى الدقيقة 19، والإيطالى فينتشنزو جريفو فى الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ولهامبورج يوناس ميفرت فى الدقيقة 51 من زمن المباراة.

وتأهل هرتا برلين من الدرجة الثانية بفوزه على هايندنهايم 2-1، سجل لفريق هيرتا برلين لاعبه ديرى شيرانت فى الدقيقة 16، والفرنسى ميكايل كويسانس فى الدقيقة 74، وشتيفان شيمر لهايندنهايم فى الدقيقة 89.

وبدوره، تخطى فيردر بريمن المتوّج باللقب 6 مرات نظيره بادربورن بهدف وحيد سجله مارفن دوكش فى الدقيقة 30 من ومن الشوط الأول.

وكان باير ليفركوزن واصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وبلغ ثمن النهائي من دون عناء بفوزه على ضيفه إلفرسبورغ من الدرجة الثانية 3-0 الثلاثاء، كما تأهل لايبزيغ بتغلبه على ضيفه سانت باولي 4-2، بينما ودع بوروسيا دورتموند بخسارته أمام فولفسبورغ صفر-1 بعد التمديد.

ويلعب لاحقا بايرن ميونيخ الفائز باللقب 20 مرة مع ماينتس، وأرمينيا بيليفيلد مع أونيون برلين، وهوفنهايم مع نورمبرغ، ودينامو دريسدن مع دارمشتات.