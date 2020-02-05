انتعاش سوق الكمامات في السوق السوداء بعد انتشار فيروس “كورونا”

ارتفعت أسعار الكمامات الطبية، في السوق المصري، بنسبة 100% بالتزامن مع قيام عدد من التجار بتجميعها بغرض التصدير، مع ارتفاع الطلب عليها لعدد من الدول، خوفا من انتشار فيروس ” كورونا الجديد “، فارتفع سعر عبوة الكمامة محلية الصنع من 15 إلى 30 جنيها بالأسواق كسعر جملة، بينما ارتفعت ثمنها في الصيدليات لتصل إلى 4 جنيهات مقابل جنيهين خلال الأسابيع الماضية .وأكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تعتمد على استيراد المستلزمات الطبية من دول أخرى غير الصين، كالهند وكوريا واندونيسيا وأوروبا ، مبينا أن مصر بها 10 مصانع، يتم تصنيع بها المستلزمات الطبية وخاصة الكمامات، بطاقة إنتاجية 60 مليون، وتستطيع في حالات الطوارئ الإنتاج بأكثر من ذلك، وبالتالي قادرة على سد احتياجات البلاد من الكمامات. .