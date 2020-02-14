حصاد مجلس النواب من 8 الى 13 فبراير 2020
المشاركة في الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي.. ومناقشة (٦) اتفاقيات دولية وعدد من القوانين الهامة منها تعديلات قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية، وتعديل قانون التمويل الاستهلاكي، ومشروع قانون جديد بتنظيم ساحات انتظار السيارات … والجلسة الرقابية لوزير الزراعة.رئيس النواب يلتقي بفضيلة المفتي ورئيس هيئة قناة السويس ووزير الطيران ونائبه ويعقد جلسة مباحثات مع وفد جمعية الصداقة الفرنسية
شهد مجلس النواب هذا الأسبوع نشاطاً برلمانياً مكثفاً، بدأ بمشاركة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بالأردن، وكذلك لقائه بأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية، واستقبال مفتي الجمهورية، ووزير الطيران المدني، ورئيس هيئة قناة السويس وكما عقد المجلس على مدار ثلاث أيام متتالية جلساته العامة والتي كان من أهم محاورها الانتصار للحريات العامة.
أولاً: نشاط الدكتور رئيس مجلس النواب: المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي: شارك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان يوم السبت 8 فبراير لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الدكتور عبد العال في كلمته أمام المؤتمر على الآتي: – موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة وفى مقدمتها قواعد وأحكام القانون الدولي. – محاولة فرض أي حلول لا يرتضيها أحد الطرفين قد تشعل المنطقة وتؤدى إلى فقدان الثقة في المجتمع الدولي. – مصر ستبقى عوناً للأشقاء الفلسطينيين في كل محفل حتى يستعيد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة. الاجتماع مع رئيسي برلماني الأردن والعراق: عقد الدكتور على عبد العال على هامش المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي اجتماعا ثلاثياً مع رئيسي برلمان الأردن والعراق تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي، وسبل مواجهة التحديات الإقليمية وفى مقدمتها خطر الإرهاب. وفد جمعية الصداقة الفرنسية المصرية: في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الفرنسية: استقبل الدكتور على عبد العال وفداً من جمعية الصداقة الفرنسية المصرية بالبرلمان الفرنسي بحضور نظرائهم بمجلس النواب المصري.
لقاءات على هامش الجلسات العامة: – استقبل الدكتور على عبد العال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يوم الأحد ، وذلك لاستعراض جهود دار الإفتاء المصرية في مجال الفتوى. – خلال استقبال الدكتور عبد العال محمد كمال عبد الحميد، وزير الطيران المدني، يوم الأحد تم مناقشة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. – كما بحث الدكتور عبد العال خلال استقباله للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يوم الثلاثاء المشروعات القومية والتنموية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد أهدى الفريق ربيع للدكتور رئيس المجلس درع قناة السويس تكريماً لسيادته. ثانياً: الجلســـــات العامـــــة لمجلس النواب : جلسة الأحد 9 /2/2020: – وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القباضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. – وافق المجلس في المجموع على قانونيا حماية الآثار، وتنظيم أماكن انتظار السيارات، مع إحالتهما إلى مجلس الدولة للمراجعة. – كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مجموعه وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة. – وافق المجلس على (3) اتفاقيات، هي:
1. قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر. 2. قرار رئيس الجمهورية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظة البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 3. قرار رئيس الجمهورية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة مصر ولاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. – هنأ الدكتور على عبد العال النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، وذلك بمناسبة تعيينه رئيساً شرفياً لحزب الوفد، متمنياً له التوفيق والتقدم. – وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة (14) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسات الحكومة في شأن موضوعات مختلفة. – أحال المجلس (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير للمجلس عنها. – أحال المجلس اتفاقيتين إلى اللجان النوعية للدراسة وإعداد تقرير للمجلس في شأن كل منهما. جلسة الاثنين 10 /2/2020: – وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في مجموعه، مع إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة. – وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسات الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي. – وافق المجلس على (46) تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى، وقرر إحالتها إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات واقتراحات. – أحال المجلس (6) مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير في شأنها. – كما أحال (6) اتفاقيات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقارير في شأن طريقة إقرارها. – وافق المجلس على ما انتهى إليه رأي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفض الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبل السيدة النائبة رانيا السادات، وذلك لتوافر شبهة الكيدية في الطلب.