حصاد مجلس النواب من 8 الى 13 فبراير 2020

المشاركة في الاجتماع الطارئ للبرلمان العربي.. ومناقشة (٦) اتفاقيات دولية وعدد من القوانين الهامة منها تعديلات قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية، وتعديل قانون التمويل الاستهلاكي، ومشروع قانون جديد بتنظيم ساحات انتظار السيارات … والجلسة الرقابية لوزير الزراعة. رئيس النواب يلتقي بفضيلة المفتي ورئيس هيئة قناة السويس ووزير الطيران ونائبه ويعقد جلسة مباحثات مع وفد جمعية الصداقة الفرنسية

شهد مجلس النواب هذا الأسبوع نشاطاً برلمانياً مكثفاً، بدأ بمشاركة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بالأردن، وكذلك لقائه بأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية المصرية، واستقبال مفتي الجمهورية، ووزير الطيران المدني، ورئيس هيئة قناة السويس وكما عقد المجلس على مدار ثلاث أيام متتالية جلساته العامة والتي كان من أهم محاورها الانتصار للحريات العامة.

أولاً: نشاط الدكتور رئيس مجلس النواب: المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي: شارك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي والذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان يوم السبت 8 فبراير لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الدكتور عبد العال في كلمته أمام المؤتمر على الآتي: – موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة وفى مقدمتها قواعد وأحكام القانون الدولي. – محاولة فرض أي حلول لا يرتضيها أحد الطرفين قد تشعل المنطقة وتؤدى إلى فقدان الثقة في المجتمع الدولي. – مصر ستبقى عوناً للأشقاء الفلسطينيين في كل محفل حتى يستعيد الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة. الاجتماع مع رئيسي برلماني الأردن والعراق: عقد الدكتور على عبد العال على هامش المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي اجتماعا ثلاثياً مع رئيسي برلمان الأردن والعراق تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي، وسبل مواجهة التحديات الإقليمية وفى مقدمتها خطر الإرهاب. وفد جمعية الصداقة الفرنسية المصرية: في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الفرنسية: استقبل الدكتور على عبد العال وفداً من جمعية الصداقة الفرنسية المصرية بالبرلمان الفرنسي بحضور نظرائهم بمجلس النواب المصري.

لقاءات على هامش الجلسات العامة: – استقبل الدكتور على عبد العال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يوم الأحد ، وذلك لاستعراض جهود دار الإفتاء المصرية في مجال الفتوى. – خلال استقبال الدكتور عبد العال محمد كمال عبد الحميد، وزير الطيران المدني، يوم الأحد تم مناقشة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. – كما بحث الدكتور عبد العال خلال استقباله للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يوم الثلاثاء المشروعات القومية والتنموية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد أهدى الفريق ربيع للدكتور رئيس المجلس درع قناة السويس تكريماً لسيادته. ثانياً: الجلســـــات العامـــــة لمجلس النواب : جلسة الأحد 9 /2/2020: – وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القباضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. – وافق المجلس في المجموع على قانونيا حماية الآثار، وتنظيم أماكن انتظار السيارات، مع إحالتهما إلى مجلس الدولة للمراجعة. – كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في مجموعه وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة. – وافق المجلس على (3) اتفاقيات، هي: