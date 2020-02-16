أبو الغيط يلتقي وزير خارجية كندا

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالسيد “فرانسوا فيليب شامبين”، وزير خارجية كندا، حيث تناول اللقاء آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

جاء اللقاء على هامش مؤتمر ميونخ الذي يُعقد بالمدينة الألمانية سنوياً، ويُشارك فيه عدد كبير من الساسة والمسئولين الأمنيين والخبراء الدوليين.

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط عبّر خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي تبذلها كندا في دعم عددٍ من العمليات الإنسانية في المنطقة العربية، بما في ذلك المُساهمات الكندية في موازنة الأونروا وكذا ما تقوم في مجال مساعدة اللاجئين السوريين. كما أعرب أبو الغيط عن أمله في تبني كندا لمواقف أكثر تناغماً مع القانون الدولي ومبادئ العدالة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، مؤكداً أن الموقف الكندي من هذه القضية المركزية سيُعد نقطة هامة في دعم علاقاتها بالعالم العربي.