“عربية النواب”: مصر حريصة على تحقيق السلام والاستقرار داخل جنوب السودان

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع جيمس وانى إيجا نائب رئيس جنوب السودان وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، والتى أكدت على عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية والحرص على تطويرها وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان.

وقال “أباظة” إن ترحيب الرئيس السيسى بالخطوة المهمة التي حققتها مؤخرًا الأطراف في جنوب السودان بإعلان رئيس جنوب السودان “سلفا كير” وزعيم المعارضة “رياك مشار” عن اعتزامهما البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذًا لمقررات اتفاق السلام انما هو دليل قاطع على حرص مصر باهمية تحقيق السلام والاستقرار داخل جنوب السودان .

وقال النائب ان اشادة “إيجا” بدور مصر والجهود التي تبذلها دعمًا لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفى جنوب السودان والتى تأتى في إطار دور مصر الرائد على المستوي الإقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية انما هو دليل على ثقة جنوب السودان فى الدور الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا العربية والاقليمية والدولية