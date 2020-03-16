البنك المركزى يخفض اسعار الفائده بمعدل ٣٠٠ نقطة اليوم

قرر البنك المركزى خفض اسعار الفائدة بمعدل ٣٠٠ نقطة اليوم وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسات المالية وذلك نتيجة الظروف التى تشهدها الاسواق العالمية فيما يتعلق باجراءات مكافحة كورونا،وخفض سعر الفائدة على الإيداع الى ٩،٢٥٪؜،والإقراض الى ١٠،٢٥ ٪؜.

وجاء في بيان رسمي أنه وفي ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية، فقد قررت لجنه السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25 ٪ و9.75٪على الترتيب، وسعر الائتمان

والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وتؤكد اللجنة على أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.