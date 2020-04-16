في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الانسان المصري، واستجابة للتفاعل مع المستجدات الحالية، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة في كافة انحاء الجمهورية تهدف لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعّال وذلك التعاون مع مؤسسة ICDL العربية.

منصة تعليمية لتنمية المهارات الرقمية الأساسية وبرنامج تدريبي مجاني للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والاستخدام الآمن للإنترنت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “التعليم من بُعد والتعّلُم الرقمي هو توجه نستثمر فيه ونروج له ونتبناه. والوزارة تتيح فرص للتدريب والتمكين الرقمي للمواطنين لاكتساب الخبرات والمهارات التكنولوجية المختلفة. كما توفر فرص متميزة للتعلم وتنمية فكر العمل المستقل”.

ودعا الوزير كافة المواطنين إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها الدولة لنشر الثقافة الرقمية والتعلم عن بُعد باستخدام المنصات الرقمية لاكتساب مهارات جديدة والتعلم المستمر.

الجدير بالذكر أن برامج المنصة تهدف إلى تمكين المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتصفحي الإنترنت من الاستخدام الآمن للإنترنت، ومواجهة صور التنمر الإلكتروني المتعددة، وتعلم استخدام محركات البحث بكفاءة وفاعلية. وتوفر الوزارة هذه البرامج للمواطنين مجاناً من خلال حزم للمواد العلمية التفاعلية، حيث يمكن للمتدرب أن يحصل على شهادة دولية معتمدة من مؤسسة ICDL العالمية فور اجتيازه الاختبارات المؤهلة لذلك.

وللمزيد عن آلية التعلم من بُعد، والتعرف على المحاور التدريبية، والتسجيل، يمكن الدخول على مواقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التالية:

www.mcit.gov.eg

www.basicict.gov.eg