“الداخلية” تضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتخزين كميات من المستلزمات الطبية والمواد المطهرة مجهولة المصدر لطرحها للبيع بالأسواق
ألقت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، الضبط علي شخصين، أحدهما صاحب مخزن “بدون ترخيص” كائن بدائرة القسم، و الأخرعامل بذات المخزن “له معلومات مسجلة، لقيامهما بتخزين كميات من الكمامات الطبية والمواد المطهرة “مجهولة المصدر” داخل المخزن بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المخزن على (26000 رداء طبى واقى – 6000 كمامة – 40 زجاجة مطهر سعة 1 لتر – 30 زجاجة مطهر “صغيرة الحجم”) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.