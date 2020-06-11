دعوي قضائية غير مسبوقة ..أمريكا تقاضي قطر رسميا وتتهمها بالتمويل السري للأرهاب.

قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع دعوي قضائية ضد قطر تتهم فيه الأخيرة بتمويلها لهجمات سرية إرهابية مما أسفر عن مقتل أمريكيين.

وقد جاء في صحيفة الدعوى القضائية أن قطرتقوم بتمويل الأرهاب حول العالم، و قدمت سرا تمويلاً لتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة أمريكيين وإسرائيليين.وطالبت الدعوى “التي وصفت بغير المسبوقة وتم رفعها في مدينة نيويورك” بصرف تعويضات لعائلات القتلى.

وحسب التفاصيل الأولية، فقد أكدت الدعوى أن مؤسسات مالية قطرية عدة، يسيطر عليها حاكم البلاد إلى حد كبير، قدمت ملايين الدولارات لمنظمات مصنفة من قبل الولايات المتحدة علي إنها إرهابية ،لتنفيذ هجمات ارهابية، وفقا للتخطيط والتمويل القطري.. وذلك تحت ستار مؤسسات خيرية قطرية قامت باستخدام ثغرات في النظام المصرفي الأمريكي في تمويل المجموعات المنفذة بشكل غير قانوني لتنظيم وإدارة الهجمات.