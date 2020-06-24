حزب التجمع يهنئ الفائزين بجوائز الدولة

يتقدم حزب التجمع ورئيسه النائب سيد عبد العال وأعضاء الحزب وجريدة الأهالي بالتهنئة للفائزين بجوائز الدولة في فروعها المختلفة، ومنهم المفكر الاقتصادي جودة عبدالخالق ـ وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق والقيادي بحزب التجمع على حصوله على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، وكذلك اسم الكاتب المسرحي الراحل لينين الرملي لحصوله على نفس الجائزة في الفنون ، ود. أحمد مرسي أستاذ الأدب الشعبي لحصوله على نفس الجائزة في الآداب .

والروائي محمد جبريل لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في الأدب، ود. هدى وصفى لحصولها على نفس الجائزة في الفنون .

وللفائزين بجائزة التفوق وهم د. أنور مغيث في العلوم الاجتماعية ، واسم المخرج الراحل محسن حلمي في الفنون .