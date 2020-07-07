ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى بهايبرين شهيرين ومحل جزارة بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

تمكنت لجنة مشتركة من مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري ومكتب الاغذية بشبين الكوم مكونة من الدكتور هانى شمس الدين كبير أطباء ادارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور خالد الحاج على و على السبع و ابراهيم العاجز و عمرو صلاح صباح اليوم من ضبط 61كجم من اللحم الجاموسى بهايبر شهير بمدينة شبين الكوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى حيث تبين للجنة بعد الكشف الظاهرى ان اللحوم متغيرة فى الخواص الطبيعية وتنبعث منها رائحة كريهة وعليها مظاهر عفن وعلى الفور قررت اللجنة التحفظ على المضبوطات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر رقم 2385 جنح أمن الدولة طوارئ قسم شرطة شبين الكوم وجارى العرض على النيابة كما شهد امس قيام لجنة من الطب البيطرى مكونة من الدكتور ايهاب الخولى ود عمرو الزرقانى و د مادح الشرقاوى ومحمد حمص بالمرور على محلات الجزارة والهايبرات بدائرة مركز ومدينة شبين الكوم واسفر المرور عن ضبط محل جزارة بقرية المصيلحة يقوم ببيع لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى تزن 40 كيلو جرام كما تم ضبط 18 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى بهايبر آخر بشبين الكوم تأتى هذه الحملات المستمرة تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية باستمرار الحملات التفتيشية على محلات الجزارة والهايبر ماركت لمنع تداول الأغذية واللحوم الفاسدة بالأسواق والمحلات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين