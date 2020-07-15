قيادات حزب التجمع تنعي الزميل أحمد وهدان

تلقت قيادات وأعضاء حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال،وأسرة تحرير جريدة الأهالي ،ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الزميل أحمد وهدان إبن مدينة المحلة الكبرى ،ووأحد من أبرز أعضاء وقيادات “الحزب” ،ويشغل موقع عضو اللجنة المركزية ،والذي وافته المنية اليوم بعد عمر طويل من النضال من أجل المبادئ التي دافع عنها حتى أخر اللحظات في حياته ..وفي الوقت الذي تدعو فيه قيادات الحزب وأعضاءه للزميل “وهدان” بالرحمة والمغفرة ،وأن يسكنه الله فسيح جناته ،تتقدم لأسرته الكريمه ،ورفاقة وزملائه بخالص العزاء والمواساة وبالصبر والسوان ..وإنا لله وإنا إليه راجعون ..