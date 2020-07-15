مؤسسة جلوبال الجامعية تفتح باب التسجيل للطلبة للعام الجديد

نجحت جامعة “هيرتفوردشاير” الإنجليزية من خلال فرعها التعليمى فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والممثل فى مؤسسه جلوبال الجامعية والتى بدأت نشاطها فى العام الدراسي الماضي 2019 داخل مصر فى تحقيق نجاح كبير فى عملية التعليم عن بعد سواء على مستوى الدراسة أو الامتحانات، وذلك استجابة لقرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تمت العملية الدراسية بسهولة ويسر نظرًا لإستعداد الجامعة المسبق لعمليات التعليم عن بعد باستخدام أبرز الوسائل التكنولوجية والتعليمية، حيث تعتمد الجامعة علي أحدث الوسائل العلمية من أجهزة وتقنيات تعليمية على نفس المستوى المستخدم داخل الجامعة الأم “هيرتفوردشاير” في انجلترا.

وأكدت إدارة جامعة “هيرتفوردشاير” الإنجليزية أن فرعها التعليمى فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والممثل فى مؤسسه جلوبال الجامعية، قام بفتح باب التسجيل للشهادات الثانوية بأنظمتها المختلفة من الـ IG والأمريكان والبريطاني. كما أكدت إدارة الجامعة أنها خصصت عددا من المقاعد لطلاب الثانوية العامة، على أن تقوم بتحديد مجموع الدرجات الخاصة بالقبول للطلبة فور إعلان النتيجة، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الشروط منها حصول الطالب علي شهادة نجاح في إختبار IELTS بالمجموع المطلوب لكل برنامج.

جدير بالذكر، أن الجامعة تقدم لطلابها عددا كبيرا من التخصصات منها الإعلام والعلاج الطبيعي والهندسة والصيدلة وإداره الأعمال، وذلك من خلال مدرسين على درجة كبيرة من الكفاءة والخبرة، حيث يتم تعيينهم بموافقة وشروط الجامعة الأم الإنجليزية، بالإضافة إلى نسبة من الأكاديميين الإنجليز والزائرين من الجامعة في انجلترا، وتعد الجامعة من أبرز الجامعات التى تقدم برامج مميزة للطلبة بالإضافة إلى أنهم يحصلون علي شهادة الجامعة البريطانية “هيرتفوردشاير”، مما يجعلها الاختيار الأنسب والبديل للتعليم خارج مصر.