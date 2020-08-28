مصادرة ١٠٣٥ شيشة وغلق المقاهي المخالفة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات صباحية ومسائية بجميع أحياء العاصمة لمتابعة الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش في المقاهي حرصًا على الصحة العامة وتمكنت الحملات من ضبط حوالى ١٥٠٠ شيشة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم عمل ١٠٣٥ إزالة إدارية وتحرير ١٦٥ محضر إشغال طريق و٥٢ محضر إدارة بدون ترخيص و٦٠ محضر تلوث بيئة .

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي ضرورة تكثيف الحملات على المقاهى للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .