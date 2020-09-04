تداول 124 ألف طن و 1785 حاوية ، و 10155 شاحنة عامة بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة
كتب احمد سلامة
قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندريه أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2020 حيث تواجد بالميناء 72 سفينة ، و وصلت 12 سفينة ، وغادرت 10 سفن ، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 26 سفينة منهم سفن حاويات ، و سفن بترول ، و سفن بضائع عامة ، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 22 سفينة جاهز منهم للدخول 9 سفن يجري دخولهم طبقاً لأولويات التراكي ، هذا وقد تم دخول وخروج 10155 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية . وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 112 ألف طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 12 ألف طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 884 حاوية ، بينما بلغ عدد الواردة 901 حاوية ، وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج ، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع بيسر وأمان ، وتسريع معدلات الشحن والتفريغ .